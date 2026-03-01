закрыть
1 марта 2026, воскресенье, 12:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Израиль нанес новую серию ударов по Ирану

  • 1.03.2026, 12:12
Израиль нанес новую серию ударов по Ирану

Огромные столбы дыма прямо сейчас поднимаются в Тегеране.

Тель-Авив сообщил о начале новой волны обстрелов Ирана после гибели верховного лидера Исламской Республики в результате субботних ракетно-бомбовых ударов США и Израиля, сообщает The Moscow Times со ссылкой на израильские СМИ.

Огромные столбы дыма прямо сейчас поднимаются в Тегеране. С места передают, что здания трясутся от ударов, пишет телеграм-канал «Хартия 97%».

Через ‌несколько часов после того, как обе страны сообщили о гибели аятоллы Али Хаменеи в результате авиаудара, государственные СМИ Ирана подтвердили смерть 86-летнего правителя.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип