Израиль нанес новую серию ударов по Ирану 1.03.2026, 12:12

Огромные столбы дыма прямо сейчас поднимаются в Тегеране.

Тель-Авив сообщил о начале новой волны обстрелов Ирана после гибели верховного лидера Исламской Республики в результате субботних ракетно-бомбовых ударов США и Израиля, сообщает The Moscow Times со ссылкой на израильские СМИ.

Огромные столбы дыма прямо сейчас поднимаются в Тегеране. С места передают, что здания трясутся от ударов, пишет телеграм-канал «Хартия 97%».

Через ‌несколько часов после того, как обе страны сообщили о гибели аятоллы Али Хаменеи в результате авиаудара, государственные СМИ Ирана подтвердили смерть 86-летнего правителя.

