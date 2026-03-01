Израиль нанес новую серию ударов по Ирану
- 1.03.2026, 12:12
Огромные столбы дыма прямо сейчас поднимаются в Тегеране.
Тель-Авив сообщил о начале новой волны обстрелов Ирана после гибели верховного лидера Исламской Республики в результате субботних ракетно-бомбовых ударов США и Израиля, сообщает The Moscow Times со ссылкой на израильские СМИ.
Огромные столбы дыма прямо сейчас поднимаются в Тегеране. С места передают, что здания трясутся от ударов, пишет телеграм-канал «Хартия 97%».
Через несколько часов после того, как обе страны сообщили о гибели аятоллы Али Хаменеи в результате авиаудара, государственные СМИ Ирана подтвердили смерть 86-летнего правителя.