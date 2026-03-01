закрыть
1 марта 2026, воскресенье, 14:21
Израиль в воскресенье ударил в «сердце» Ирана

  1.03.2026, 13:06
  • 2,770
Мощные взрывы сотрясли правительственные кварталы Тегерана.

Израильские ВВС начали новую волну ударов по иранской столице Тегерану, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), назвав ее ударом «в сердце» Ирана. Речь идет об атаке правительственных кварталов.

«Впервые с начала операции «Рычащий лев»: ЦАХАЛ наносит удары по целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в самом центре Тегерана», — говорится в заявлении ЦАХАЛа.

«В течение прошедших суток израильские ВВС наносили крупномасштабные удары с целью установления превосходства в воздухе и прокладывания пути к Тегерану», — уточнили в израильской армии.

В то же время в Тегеране раздались мощные взрывы в центральных районах города, где располагаются здания МВД (Министерства внутренних дел) и гостелевидения. В небо поднялись гигантские клубы дыма и пыли.

Армия обороны Израиля опубликовала видео ударов по правительственным зданиям в Тегеране.

Судя по видео, иранская ПВО (противовоздушная оборона), состоящая из российских, иранских и китайских комплексов, совершенно не может противостоять западным ракетам и самолетам.

Незадолго до атаки на Тегеран ЦАХАЛ сообщил, что с утра и ночью ликвидировал более 30 целей в западном и центральном Иране, включая системы противовоздушной обороны, пусковые установки и командные пункты вооруженных сил.

Всего же в первые сутки около 200 истребителей ВВС (военно-воздушных сил) Израиля нанесли массированный удар по ракетным комплексам и системам противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в западном и центральном Иране.

Более 500 целей были поражены, включая системы ПВО и пусковые установки, утверждают в ЦАХАЛе.

Там рассказали, что все удары провели «в соответствии с точным планированием и на основе превосходной разведки, при одновременной синхронизации сотен истребителей», что позволило расширить превосходство ВВС Израиля в воздушном пространстве Ирана.

