Израиль в воскресенье ударил в «сердце» Ирана 1.03.2026, 13:06

2,770

Мощные взрывы сотрясли правительственные кварталы Тегерана.

Израильские ВВС начали новую волну ударов по иранской столице Тегерану, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), назвав ее ударом «в сердце» Ирана. Речь идет об атаке правительственных кварталов.

«Впервые с начала операции «Рычащий лев»: ЦАХАЛ наносит удары по целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в самом центре Тегерана», — говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Heavy Israeli Air Force airstrikes ongoing in Iran’s capital, Tehran right now. pic.twitter.com/BvAGnTgkF4 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 1, 2026

«В течение прошедших суток израильские ВВС наносили крупномасштабные удары с целью установления превосходства в воздухе и прокладывания пути к Тегерану», — уточнили в израильской армии.

В то же время в Тегеране раздались мощные взрывы в центральных районах города, где располагаются здания МВД (Министерства внутренних дел) и гостелевидения. В небо поднялись гигантские клубы дыма и пыли.

Армия обороны Израиля опубликовала видео ударов по правительственным зданиям в Тегеране.

‼️WATCH: For the first time since the start of Operation ‘Roaring Lion’, the IAF is striking targets belonging to the Iranian terror regime in the heart of Tehran.



Over the past day, the IAF conducted large-scale strikes to establish aerial superiority and pave the path to… pic.twitter.com/DN2MkGCfWc — Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026

Судя по видео, иранская ПВО (противовоздушная оборона), состоящая из российских, иранских и китайских комплексов, совершенно не может противостоять западным ракетам и самолетам.

Незадолго до атаки на Тегеран ЦАХАЛ сообщил, что с утра и ночью ликвидировал более 30 целей в западном и центральном Иране, включая системы противовоздушной обороны, пусковые установки и командные пункты вооруженных сил.

Всего же в первые сутки около 200 истребителей ВВС (военно-воздушных сил) Израиля нанесли массированный удар по ракетным комплексам и системам противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в западном и центральном Иране.

Более 500 целей были поражены, включая системы ПВО и пусковые установки, утверждают в ЦАХАЛе.

Там рассказали, что все удары провели «в соответствии с точным планированием и на основе превосходной разведки, при одновременной синхронизации сотен истребителей», что позволило расширить превосходство ВВС Израиля в воздушном пространстве Ирана.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com