Иран атаковал военные базы в одной из стран ЕС 1.03.2026, 13:20

Об этом заявил министр обороны Британии.

Иран в воскресенье днем, 1 марта, выпустил ракеты по британским военным базам на Кипре.

Об этом заявил министр обороны Британии Джон Гили, сообщает Іndеpеndеnt.

«Мы почти уверены, что они не были нацелены на наши базы», - сказал Гили.

Но он добавил, что «это показывает, насколько неразборчивым является иранское возмездие».

Министр также отметил, что 300 британских военнослужащих находились вблизи целей Ирана в Бахрейне.

«Некоторые из них находились в нескольких сотнях ярдов от ракетных ударов», - сообщил Гили.

