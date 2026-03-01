Иран атаковал военные базы в одной из стран ЕС
Об этом заявил министр обороны Британии.
Иран в воскресенье днем, 1 марта, выпустил ракеты по британским военным базам на Кипре.
Об этом заявил министр обороны Британии Джон Гили, сообщает Іndеpеndеnt.
«Мы почти уверены, что они не были нацелены на наши базы», - сказал Гили.
Но он добавил, что «это показывает, насколько неразборчивым является иранское возмездие».
Министр также отметил, что 300 британских военнослужащих находились вблизи целей Ирана в Бахрейне.
«Некоторые из них находились в нескольких сотнях ярдов от ракетных ударов», - сообщил Гили.