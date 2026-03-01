NYT: ЦРУ указало Израилю идеальное время для удара по Хаменеи 1.03.2026, 14:20

Операция началась с критических данных американской разведки.

Центральное разведывательное управление США месяцами следило за верховным лидером Ирана Али Хаменеи, чтобы в результате выбрать идеальное место и время для его ликвидации.

Как пишет The New York Times, убийство верховного лидера Ирана и других высокопоставленных иранских чиновников произошло после тесного обмена разведывательной информацией между Соединенными Штатами и Израилем.

«По словам людей, знакомых с операцией, ЦРУ отслеживало аятоллу Хаменеи в течение нескольких месяцев, все больше убеждаясь в его местонахождении и поведении. Затем агентство узнало, что в субботу утром в одном из зданий руководства в центре Тегерана состоится встреча высокопоставленных иранских чиновников. Что наиболее важно, ЦРУ узнало, что верховный лидер будет находиться на этом месте», - рассказали источники.

В результате США и Израиль решили скорректировать время атаки, отчасти для того, чтобы воспользоваться полученными разведывательными данными. Первоначально планировалось нанести удар ночью под покровом темноты, однако время решили изменить, чтобы воспользоваться информацией о встрече в правительственном комплексе в Тегеране в субботу утром.

Лидеры должны были встретиться в месте, где расположены офисы президента Ирана, верховного лидера и Совета национальной безопасности Ирана.

Израиль определил, что в встрече примут участие высокопоставленные иранские должностные лица из министерства обороны, в том числе Мохаммед Пакпур, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции; Азиз Насирзаде, министр обороны; адмирал Али Шамхани, глава Военного совета; Сейед Маджид Мусави, командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции; Мохаммед Ширази, заместитель министра разведки; и другие.

Операция началась около 6 утра в Израиле, когда истребители взлетели со своих баз. Для нанесения удара потребовалось относительно немного самолетов, но они были вооружены дальнобойными и высокоточными боеприпасами.

Через два часа и пять минут после взлета самолетов, около 9:40 утра по тегеранскому времени, ракеты большой дальности поразили комплекс. В момент удара высокопоставленные иранские чиновники национальной безопасности находились в одном из зданий комплекса. Хаменеи находился в другом здании неподалеку.

Соединенные Штаты и Израиль также собрали подробную информацию о местонахождении ключевых сотрудников иранской разведки. В ходе последующих ударов после нападения на комплекс зданий руководства в субботу были поражены места проживания руководителей разведки, сообщили источники, знакомые с ходом операции.

Главный сотрудник иранской разведки избежал гибели, но высшее руководство иранских разведывательных служб было уничтожено, сообщили источники, осведомленные об операции.

