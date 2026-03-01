СМИ: ЦАХАЛ «обезглавил» Иран всего за минуту 1.03.2026, 15:11

2,414

Десятки ключевых командиров были ликвидированы на старте уникальной в истории ВВС операции.

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) провел самую масштабную кампанию за всю историю ВВС, ликвидировав большинство высокопоставленных командиров Ирана, пишет cursorinfo.co.il.

ЦАХАЛ заявил, что в ходе первого удара по Тегерану фактически «обезглавил» руководство иранского террористического режима, ликвидировав высшее военное командование за считаные минуты.

По данным израильских военных, в рамках начального этапа операции ВВС, действуя на основе точной разведки, нанесли синхронные удары по нескольким объектам в иранской столице. В результате были уничтожены семь представителей высшего руководства системы безопасности, находившихся в разных местах.

Позднее ЦАХАЛ подтвердил, что среди ликвидированных находился начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана Абдолрахим Мусави. Он считался одним из ключевых военных руководителей страны и преемником Мохаммада Багери, который был уничтожен ранее в ходе операции «Народ как лев» в июне 2025 года.

По информации израильской стороны, Мусави координировал деятельность силового аппарата и отвечал за запуски сотен баллистических ракет по израильской территории. Его ликвидация стала частью масштабной кампании по нейтрализации высшего звена командования.

Всего с начала превентивной операции, как заявляют в ЦАХАЛе, были уничтожены 40 старших командиров. В Израиле называют произошедшее историческим ударом по структуре управления иранских сил.

Кроме того, по данным военных, были выведены из строя большинство систем противовоздушной обороны в западном и центральном Иране, что позволило обеспечить израильским ВВС свободу действий в воздушном пространстве, включая район Тегерана.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com