Иранская ракета ударила по району синагоги в Израиле

  • 1.03.2026, 16:20
Погибли восемь человек, десятки получили ранения.

По меньшей мере 20 человек получили ранения в результате падения иранской баллистической ракеты в городе Бейт-Шемеш под Иерусалимом, сообщает The Times of Israel, ссылаясь на информацию службы скорой помощи «Маген Давид Адом».

Состояние троих пострадавших оценивается как критическое, пишет Девятый канал Израиля. Среди раненых — 10-летняя девочка, она получила тяжелые ранения.

Как уточняет Девятый канал, в результате прямого попадания ракеты обрушился жилой дом. «Едиот Ахронот» пишет, что под удар попало убежище возле синагоги. На кадрах очевидцев виден пожар, возникший в районе удара.

