Иранская ракета ударила по району синагоги в Израиле 1.03.2026, 16:20

Погибли восемь человек, десятки получили ранения.

По меньшей мере 20 человек получили ранения в результате падения иранской баллистической ракеты в городе Бейт-Шемеш под Иерусалимом, сообщает The Times of Israel, ссылаясь на информацию службы скорой помощи «Маген Давид Адом».

Состояние троих пострадавших оценивается как критическое, пишет Девятый канал Израиля. Среди раненых — 10-летняя девочка, она получила тяжелые ранения.

Как уточняет Девятый канал, в результате прямого попадания ракеты обрушился жилой дом. «Едиот Ахронот» пишет, что под удар попало убежище возле синагоги. На кадрах очевидцев виден пожар, возникший в районе удара.

Magen David Adom says its medics are treating several injuries following an Iranian ballistic missile impact in Beit Shemesh.



Among the injuries is a girl in serious condition, MDA says. https://t.co/nCbhWohNYB pic.twitter.com/2NjiS5QR1k — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 1, 2026

