Фон дер Ляйен: У Ирана появился шанс на перемены

  • 1.03.2026, 17:42
Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии заявила, что иранский народ может определять будущее своей страны.

После смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи у иранцев появился шанс самим определять направление развития своей страны и влиять на ее будущее.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует «Укринформ».

«Со смертью Хаменеи для народа Ирана появилась новая надежда», — отметила глава Еврокомиссии, добавив, что «мы должны обеспечить, чтобы будущее принадлежало народу, чтобы он мог определять и формировать его».

В то же время фон дер Ляйен предупредила, что этот момент несет реальный риск нестабильности, которая может втянуть регион в спираль насилия.

«Мы тесно сотрудничаем со всеми ключевыми игроками, а также с нашими региональными партнерами, чтобы обеспечить стабильность и безопасность и защитить жизнь гражданского населения», — заявила президент Еврокомиссии.

Она также сообщила, что сегодня разговаривала с королем Иордании Абдаллой II.

«Мы полностью солидарны с Хашимитским Королевством Иордания после вчерашних иранских ударов», — заявила фон дер Ляйен.

