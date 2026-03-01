Фон дер Ляйен: У Ирана появился шанс на перемены
Глава Еврокомиссии заявила, что иранский народ может определять будущее своей страны.
После смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи у иранцев появился шанс самим определять направление развития своей страны и влиять на ее будущее.
Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует «Укринформ».
«Со смертью Хаменеи для народа Ирана появилась новая надежда», — отметила глава Еврокомиссии, добавив, что «мы должны обеспечить, чтобы будущее принадлежало народу, чтобы он мог определять и формировать его».
В то же время фон дер Ляйен предупредила, что этот момент несет реальный риск нестабильности, которая может втянуть регион в спираль насилия.
«Мы тесно сотрудничаем со всеми ключевыми игроками, а также с нашими региональными партнерами, чтобы обеспечить стабильность и безопасность и защитить жизнь гражданского населения», — заявила президент Еврокомиссии.
Она также сообщила, что сегодня разговаривала с королем Иордании Абдаллой II.
«Мы полностью солидарны с Хашимитским Королевством Иордания после вчерашних иранских ударов», — заявила фон дер Ляйен.