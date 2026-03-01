закрыть
В Украине показали новый двухфюзеляжный дрон BLITZ-2

  • 1.03.2026, 18:13
  • 4,494
В Украине показали новый двухфюзеляжный дрон BLITZ-2

В чем его уникальность?

Компания-производитель дрона BLITZ-2 утверждает, что ее новый беспилотник можно запускать с неподготовленных платформ. Двухфюзеляжная конструкция предоставляет ряд преимуществ, в частности в размещении боевой нагрузки.

Новый дрон BLITZ-2 компания Global Mark

>показала в соцсетях. Производитель рассказывает, что этот беспилотный летательный аппарат создан для выполнения широкого спектра задач, в частности может вести разведку и наносить высокоточные удары по целям.

Среди преимуществ BLITZ-2 компания-производитель отмечает его компактность и мобильность, скорость до 160 км/ч, возможность запуска с неподготовленных площадок и простоту использования.

Характеристики дрона BLITZ-2

В ролике можно увидеть, что БПЛА имеет лыжное шасси. Обозреватели издания «Милитарный» отмечают, что конструкция двухфюзеляжного дрона обеспечивает несколько преимуществ:

повышенную устойчивость в полете;

лучшее распределение нагрузки между элементами;

возможность разместить между фюзеляжами габаритной или модульной полезной нагрузки;

аэродинамическую эффективность;

упрощение интеграции различных типов полезной и боевой нагрузки без значительного изменения центра масс.

Обозреватели предположили, что BLITZ-2 был разработан на базе конструктивных элементов предыдущей модели BLITZ, разработанной для борьбы с медленными высотными вражескими целями, такими как российские дроны-разведчики «Zala» и «Supercam». На выставке безопасности Security 2.0 2025 производитель рассказывал, что BLITZ имеет размах крыльев 1,5 метра, длину 1,1 метра и вес 5 кг, максимальную высоту полета до 4 000 метров с радиусом действия 30–100 км, скорость от 90 до 130 км/ч, а продолжительность полета — до часа.

