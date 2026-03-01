Трамп заявил, что новое руководство Ирана хочет переговоров 1 1.03.2026, 19:58

3,646

Фото: Getty Images

Президент США сообщил, что согласился на разговор.

Через день после начала ударов по Ирану, в результате которых погиб аятолла Али Хаменеи и регион оказался в состоянии войны, президент США Дональд Трамп сообщил, что новое руководство страны хочет с ним поговорить и что он планирует это сделать, пишет The Atlantic.

«Они хотят вести переговоры, и я согласился на это, поэтому буду с ними разговаривать. Они должны были сделать это раньше. Они должны были предложить то, что было очень практичным и легким для выполнения, раньше. Они слишком долго ждали», – сказал Трамп.

На вопрос, состоится ли его разговор с иранцами в воскресенье или понедельник, Трамп ответил: «Я не могу вам этого сказать».

Он отметил, что некоторые иранцы, которые участвовали в переговорах в последние недели, уже не живы. «Большинство этих людей умерли. Некоторые из тех, с кем мы имели дело, умерли, потому что это был большой – это был большой удар», – сказал он.

«Они должны были сделать это раньше. Они могли заключить соглашение. Они должны были сделать это раньше. Они играли слишком хитро», – заявил Трамп.

