закрыть
1 марта 2026, воскресенье, 21:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп заявил, что новое руководство Ирана хочет переговоров

1
  • 1.03.2026, 19:58
  • 3,646
Трамп заявил, что новое руководство Ирана хочет переговоров
Фото: Getty Images

Президент США сообщил, что согласился на разговор.

Через день после начала ударов по Ирану, в результате которых погиб аятолла Али Хаменеи и регион оказался в состоянии войны, президент США Дональд Трамп сообщил, что новое руководство страны хочет с ним поговорить и что он планирует это сделать, пишет The Atlantic.

«Они хотят вести переговоры, и я согласился на это, поэтому буду с ними разговаривать. Они должны были сделать это раньше. Они должны были предложить то, что было очень практичным и легким для выполнения, раньше. Они слишком долго ждали», – сказал Трамп.

На вопрос, состоится ли его разговор с иранцами в воскресенье или понедельник, Трамп ответил: «Я не могу вам этого сказать».

Он отметил, что некоторые иранцы, которые участвовали в переговорах в последние недели, уже не живы. «Большинство этих людей умерли. Некоторые из тех, с кем мы имели дело, умерли, потому что это был большой – это был большой удар», – сказал он.

«Они должны были сделать это раньше. Они могли заключить соглашение. Они должны были сделать это раньше. Они играли слишком хитро», – заявил Трамп.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип