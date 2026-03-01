ВСУ прорвали оборону россиян на ключевом направлении

ВСУ прорвали оборону россиян на ключевом направлении2
- 1.03.2026, 20:36
Создан плацдарм для дальнейшего продвижения.
Бойцы 132 отдельного разведывательного батальона 7 корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск ВСУ прорвали оборону врага. Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ.
«Наземные боевые группы разведки «CG132» 132 отдельного разведывательного батальона 7 корпуса ШР ДШВ ВС Украины прорвали линию обороны противника на Александровском направлении», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе операции были уничтожены вражеские огневые сооружения, живая сила и места хранения боеприпасов оккупантов.
«Благодаря профессиональным действиям разведчиков, сорваны планы врага по дальнейшему наступлению. Это позволило открыть плацдарм для тактического продвижения дружественных подразделений», - добавили в ВВС.