1 марта 2026, воскресенье, 23:08
Дроны ВСУ поразили российский С-300 в Донецкой области

  • 1.03.2026, 22:05
Уичтожены радиолокационная станция и пусковая установка.

Силы обороны поразили элементы российского зенитно-ракетного комплекса С-300 на Донецком направлении, существенно ослабив противовоздушную оборону оккупантов.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Telegram-канал Сил беспилотных систем ВСУ.

В СБС отметили, что боевую задачу успешно выполнили бойцы 1-го отдельного центра СБС. Точными ударами в Донецкой области были поражены радиолокационная станция и пусковая установка ЗРК С-300.

Как отмечают в подразделении, вывод из строя этих объектов имеет стратегическое значение для ситуации на фронте.

«Вывод из строя таких элементов комплекса «слепит» систему ПВО, затрудняет обнаружение воздушных целей и наведение ракет», - отметили в Силах беспилотных систем.

Уничтожение РЛС и пусковой установки лишает противника возможности полноценно мониторить небо. Это создает «пробелы» в обороне захватчиков, которыми могут воспользоваться украинские средства поражения.

«Такие действия существенно снижают способности противника контролировать воздушное пространство», - подытожили в ведомстве.

