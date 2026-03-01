Дроны ВСУ поразили российский С-300 в Донецкой области
Уичтожены радиолокационная станция и пусковая установка.
Силы обороны поразили элементы российского зенитно-ракетного комплекса С-300 на Донецком направлении, существенно ослабив противовоздушную оборону оккупантов.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Telegram-канал Сил беспилотных систем ВСУ.
В СБС отметили, что боевую задачу успешно выполнили бойцы 1-го отдельного центра СБС. Точными ударами в Донецкой области были поражены радиолокационная станция и пусковая установка ЗРК С-300.
Как отмечают в подразделении, вывод из строя этих объектов имеет стратегическое значение для ситуации на фронте.
«Вывод из строя таких элементов комплекса «слепит» систему ПВО, затрудняет обнаружение воздушных целей и наведение ракет», - отметили в Силах беспилотных систем.
Уничтожение РЛС и пусковой установки лишает противника возможности полноценно мониторить небо. Это создает «пробелы» в обороне захватчиков, которыми могут воспользоваться украинские средства поражения.
«Такие действия существенно снижают способности противника контролировать воздушное пространство», - подытожили в ведомстве.