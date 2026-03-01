закрыть
1 марта 2026, воскресенье, 23:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США подтвердили применение B-2 для ударов по Ирану

  • 1.03.2026, 22:23
  • 1,888
США подтвердили применение B-2 для ударов по Ирану

Стелс-бомбардировщики выполнили дальний перелет и поразили укрепленные объекты.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что ночью американские стелс-бомбардировщики B-2 Spirit нанесли удары по Ирану.

В сообщении CENTCOM в соцсети X говорится, что B-2, вооруженные 900‑килограммовыми бомбами, атаковали укрепленные объекты, связанные с баллистическими ракетами Ирана. В заявлении также подчеркивается, что «никто не должен сомневаться в решимости Америки».

Ранее об использовании B-2 сообщали профильные и OSINT-источники. В частности, британский OSINT-аккаунт DefenceGeek писал о ночной миссии четырех B-2 с перелетом с авиабазы Уайтмен (штат Миссури) и ударами по целям в Иране. Он утверждал, что для поддержки вылета могли задействовать не менее 13 самолетов-заправщиков, развернутых на маршруте «от Азорских островов до Кипра». Эти детали остаются не подтвержденными официально.

Параллельно профильное издание The Aviationist сообщало, что США применили B-2, которые, по их сведениям, выполнили дальний вылет и после ударов успешно вернулись на базу в США.

Использование B-2 обычно связывают с задачами против сильно защищенных или заглубленных объектов. Однако, кроме того, что озвучил CENTCOM (удары по укрепленным ракетным объектам), информации о конкретных целях и результатах ударов в официальных сообщениях пока немного.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип