США подтвердили применение B-2 для ударов по Ирану 1.03.2026, 22:23

1,888

Стелс-бомбардировщики выполнили дальний перелет и поразили укрепленные объекты.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что ночью американские стелс-бомбардировщики B-2 Spirit нанесли удары по Ирану.

В сообщении CENTCOM в соцсети X говорится, что B-2, вооруженные 900‑килограммовыми бомбами, атаковали укрепленные объекты, связанные с баллистическими ракетами Ирана. В заявлении также подчеркивается, что «никто не должен сомневаться в решимости Америки».

Ранее об использовании B-2 сообщали профильные и OSINT-источники. В частности, британский OSINT-аккаунт DefenceGeek писал о ночной миссии четырех B-2 с перелетом с авиабазы Уайтмен (штат Миссури) и ударами по целям в Иране. Он утверждал, что для поддержки вылета могли задействовать не менее 13 самолетов-заправщиков, развернутых на маршруте «от Азорских островов до Кипра». Эти детали остаются не подтвержденными официально.

Параллельно профильное издание The Aviationist сообщало, что США применили B-2, которые, по их сведениям, выполнили дальний вылет и после ударов успешно вернулись на базу в США.

Использование B-2 обычно связывают с задачами против сильно защищенных или заглубленных объектов. Однако, кроме того, что озвучил CENTCOM (удары по укрепленным ракетным объектам), информации о конкретных целях и результатах ударов в официальных сообщениях пока немного.

