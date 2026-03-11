Россияне на 120% нарастили закупки талисманов от сглаза 24 11.03.2026, 1:59

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Эзотерическую атрибутику россияне скупают на маркетплейсах.

Россияне продолжают скупать на маркетплейсах эзотерическую атрибутику. По данным martech-компании First Data, которые приводят «Ведомости», в первые два месяца 2026 года спрос на талисманы от сглаза и прочие обереги взлетел на 120% в сравнении с январем-февралем 2025-го. В основном (97%) такие покупки россияне совершают на маркетплейсах, следует из подсчетов; всего за два месяца граждане совершили свыше 970 000 покупок товаров из «эзотерической» категории. Общие траты покупателей выросли за год на 20% до 312 млн рублей. При этом на защитные талисманы уходило около 100 миллионов в месяц.

Согласно данным First Data, больше всего в начале года увеличились продажи брелоков-талисманов — за два месяца их продали на 237% больше, чем годом ранее. В денежном выражении показатель вырос на 83%. Реализация товаров, привязанных к знакам зодиака, подскочила на 213% (+48% в деньгах). В исследовании говорится, что основной спрос на такие товары — 66% купленных мистических предметов — фиксируется среди женщин (преимущественно в возрасте 35-45 лет). Помимо талисманов они приобретают украшения и аксессуары, благовония, полынь для окуривания и осиновые колья.

Последние в 2025 году стали покупать на 300% чаще, сообщали ранее в IT-компании АТОЛ — по данным аналитиков, число продаж осиновых кольев подскочило в 4 раза, а средний чек составил 333 рубля.

В общей сложности в прошлом году спрос на эзотерические товары для ритуалов и гаданий вырос на 50% год к году (в 2024-м рост составил 34%). Чаще всего россияне покупали обереги, доля продаж которых в выборке достигла 36%. Спрос на них в 2025 год увеличился в 2,2 раза. В среднем россияне тратили на один оберег 498 рублей — на 33% меньше, чем в 2024-м, отмечали аналитики.

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