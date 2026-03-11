Армия Израиля ликвидировала командира подразделения «Хезболлы» 11.03.2026, 2:43

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Хассана Саламеха ликвидировали 8 марта.

Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) уничтожили командира подразделения «Насер» шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В воскресенье ВВС Израиля... ликвидировали Хассана Саламеха, командира подразделения «Насер» движения «Хезболлах», — отмечается в сообщении.

9 марта официальный представитель ЦАХАЛ, генерал Эфи Дефрин заявил, что израильские военные за время операции против «Хезболлы» атаковали порядка 700 целей в Ливане. По его словам, в Бейруте были поражены более 50 целей, в том числе 35 высотных зданий.

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