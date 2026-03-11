закрыть
16 июня 2026, вторник, 1:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Армия Израиля ликвидировала командира подразделения «Хезболлы»

  • 11.03.2026, 2:43
  • 2,512
Армия Израиля ликвидировала командира подразделения «Хезболлы»

Хассана Саламеха ликвидировали 8 марта.

Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) уничтожили командира подразделения «Насер» шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В воскресенье ВВС Израиля... ликвидировали Хассана Саламеха, командира подразделения «Насер» движения «Хезболлах», — отмечается в сообщении.

9 марта официальный представитель ЦАХАЛ, генерал Эфи Дефрин заявил, что израильские военные за время операции против «Хезболлы» атаковали порядка 700 целей в Ливане. По его словам, в Бейруте были поражены более 50 целей, в том числе 35 высотных зданий.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич
Трамп получил сделку
Трамп получил сделку Леонид Невзлин
Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер
«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип