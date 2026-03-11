В ОАЭ беспилотник ударил по нефтеперерабатывающему заводу
- 11.03.2026, 5:16
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Вспыхнул пожар.
Как рассказывает корреспондент BBC в Дубае Ник Бик, самым серьезным иранским нападением во вторник стал удар беспилотника по промышленному комплексу Рувайс в ОАЭ, где расположен крупнейший нефтеперерабатывающий завод на Ближнем Востоке.
В результате удара возник пожар, пострадавших нет.
Агентства Reuters и AFP сообщили со ссылкой на источники, что завод приостановил работу в качестве меры предосторожности.
Завод находится под управлением государственной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC и может производить 922 тыс. баррелей нефти в сутки.
По данным Министерства обороны ОАЭ, во вторник были перехвачены восемь баллистических ракет и 26 беспилотников. Девять дронов смогли обойти систему ПВО.