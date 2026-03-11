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В ОАЭ беспилотник ударил по нефтеперерабатывающему заводу

  • 11.03.2026, 5:16
  • 4,446
В ОАЭ беспилотник ударил по нефтеперерабатывающему заводу

Вспыхнул пожар.

Как рассказывает корреспондент BBC в Дубае Ник Бик, самым серьезным иранским нападением во вторник стал удар беспилотника по промышленному комплексу Рувайс в ОАЭ, где расположен крупнейший нефтеперерабатывающий завод на Ближнем Востоке.

В результате удара возник пожар, пострадавших нет.

Агентства Reuters и AFP сообщили со ссылкой на источники, что завод приостановил работу в качестве меры предосторожности.

Завод находится под управлением государственной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC и может производить 922 тыс. баррелей нефти в сутки.

По данным Министерства обороны ОАЭ, во вторник были перехвачены восемь баллистических ракет и 26 беспилотников. Девять дронов смогли обойти систему ПВО.

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