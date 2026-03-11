Появились первые кадры удара Storm Shadow по заводу «Кремний-Эл», снятые жителями Брянска 13 11.03.2026, 14:39

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Стали известны конкретные точки попадания.

попали по сборочному цеху завода «Кремний-Эл», который производит радиоэлементы для военной техники Российской Федерации, установили расследователи. На первых кадрах с точки удара можно заметить направление, с которого летели средства поражения, точку попадания и реакцию россиян, пишет «Фокус».

Видео с ударом Storm Shadow в Брянске сняли пассажиры маршрутного такси, которое как раз ехало по улице Красноармейской, рассказали в Telegram-канале росСМИ Astra. После попадания микроавтобус стремительно развернулся, тем временем пассажиры начали громко кричать. Между тем на кадрах с места событий видим время попадания — 17:59:04 (по Москве). Ко всему, по теням на домах и траектории ракеты за мгновение до попадания заметно, что она прилетела, вероятно, с восточного направления. Фокус собрал дополнительную информацию о воздушной атаке по российскому предприятию.

З приємного! З’явилося відео моменту влучання ракет ЗСУ по заводу з мікроелектроніки "Група Кремній Ел" у Брянську на московії.



Слава силам оборони!🔥🔥🔥



✍️Софія Федина pic.twitter.com/KwX2SfaVBM — Львів Європейський (@RPm80VyGYSyYgyt) March 11, 2026

РосСМИ написало, что одна ракета Storm Shadow попала по проезжей части, а остальные — добралась до цехов «Кремний-Эл». При этом удар по заводу произошел за несколько секунд до взрыва, зафиксированного на видео: над его зданиями уже поднимается дым. Российские журналисты уточнили, что на предприятии изготавливают чипы для ракет и дронов ВС РФ.

Между тем утром 11 марта росСМИ ТАСС уточнило последствия попадания на предприятие ВПК. Выяснилось, что кроме шестерых погибших, в тяжелом состоянии находятся еще трое россиян. Раненых — почти 40 человек.

Удар по Брянску — детали

В Telegram-канале OSINTеров «КиберБорошно» собрали данные об ударе ракет по заводу в Брянске 10 марта. Аналитики подтвердили, что Storm Shadow действительно могли идти с востока, обходя российские средства ПВО. При этом за семь минут перед первыми прилетами средства поражения заметили в Погарском районе (16:52), затем — в Трубчевске, и далее — Брянск. По видео с места событий провели геолокацию и выяснили координаты семи попаданий: пять ударов в первой точке — 53.249970,34.330445, один удар во второй точке 53.248922,34.326968, еще один — в 53.249190,34.329087. OSINTеры подытожили, что профиль движения ракет действительно соответствует Storm Shadow, хотя сначала предполагали удар ракет «Нептун» или реактивных беспилотников ВСУ.

Отметим, о воздушных ударах по заводу «Кремний-Эл» в Брянске стало известно около 17 часов 10 марта. В российских пабликах сообщили о громких взрывах на западной окраине города и появились кадры с последствиями прилетов. Генштаб ВСУ подтвердил воздушную атаку, уточнив, что удар нанесли ракетами Storm Shadow. Кроме того, украинское командование показало кадры оперативного контроля попаданий, снятые украинским дроном, который свободно работал и не попал под удар ПВО РФ.

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