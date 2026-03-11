Страны Запада могут рекордно открыть нефтяные резервы 11.03.2026, 19:22

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Объем высвобождения запасов превысит 182 млн баррелей.

Страны-члены Международного энергетического агентства (IEA) рассматривают возможность крупнейшего в истории высвобождения нефти из стратегических резервов. Мера обсуждается на фоне резкого роста цен на энергоносители из-за войны США и Израиля против Ирана, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По данным источников, предложение было представлено на экстренном совещании представителей 32 стран-членов агентства. Если план будет утвержден, объем высвобождения запасов превысит 182 млн баррелей — столько страны уже выпускали на рынок в 2022 году после начала российского вторжения в Украину.

Окончательное решение ожидается в среду. План будет принят, если ни одна из стран-участниц не выступит против, однако даже одно возражение может отложить реализацию инициативы.

Главной причиной обсуждаемого шага стала почти полная остановка судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут мировой торговли нефтью. Через этот пролив проходит около 20% мировых поставок сырья, однако атаки Ирана на танкеры практически парализовали перевозки.

На фоне конфликта цены на нефть резко выросли. С конца февраля, когда США и Израиль начали удары по Ирану, котировки поднимались более чем на 40% и временно превышали 100 долларов за баррель. Позднее цены немного снизились, однако стоимость топлива, включая дизель, продолжает расти.

По словам главы IEA Фатиха Бироля, страны агентства располагают примерно 1,2 млрд баррелей государственных запасов и еще около 600 млн баррелей обязательных коммерческих резервов.

Экономисты предупреждают, что длительный рост цен на нефть может ускорить инфляцию, усилить давление на фондовые рынки и увеличить расходы водителей на топливо. При этом прошлые интервенции из стратегических резервов давали неоднозначные результаты: иногда они сначала усиливали панику на рынке, но в долгосрочной перспективе помогали стабилизировать цены.

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