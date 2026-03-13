АР: Куба заключила тайное соглашение с Ватиканом

АР: Куба заключила тайное соглашение с Ватиканом4
- 13.03.2026, 8:07
- 10,550
Гавана пошла на неожиданные уступки за несколько часов до заявления президента.
Правительство Кубы объявило об освобождении 51 заключенного после переговоров с Ватиканом.
Об этом сообщает АР.
Этот шаг, который в МИД страны уже назвали «жестом доброй воли», стал результатом длительных кулуарных переговоров между Гаваной и Святым Престолом.
Данное объявление прозвучало всего за несколько часов до большой пресс-конференции президента Мигеля Диас-Канеля, что придает событию особого политического веса: аналитики видят в этом попытку смягчить международную критику перед важными заявлениями лидера Кубы.
Само освобождение должно состояться в ближайшие дни. Официальная формулировка - «хорошее поведение и отбытие значительной части срока». Однако ключевым фактором эксперты называют дипломатическое давление Ватикана.
Кстати, это не первый случай такого сотрудничества. Так, в январе 2025 года благодаря переговорам с Ватиканом на свободу вышел известный кубинский диссидент Хосе Даниэль Феррер (который впоследствии выехал в США). Тогдашние договоренности предусматривали постепенное освобождение более 500 человек.
Была обнародована официальная статистика амнистий:
С 2010 года: помиловано 9 905 человек.
За последние 3 года: около 10 000 осужденных вышли на свободу досрочно.
Главный вопрос: выпустят ли политзаключенных
Несмотря на оптимистичные заявления властей, имена 51 счастливчика держат в тайне. Главная интрига заключается в том, попали ли в список лица, осужденные за участие в протестах.
По данным правозащитной организации Prisoners Defenders, по состоянию на февраль 2026 года за решеткой на острове Свободы остаются 1214 политических заключенных.
Если среди освобожденных окажутся участники антиправительственных протестов, это может свидетельствовать о начале реального диалога с гражданским обществом.