США разрешили России продавать нефть с танкеров в течение месяца 28 13.03.2026, 8:34

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Разрешение будет действовать до 12 апреля.

США временно вывели из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Соответствующую лицензию выдало. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Разрешение будет действовать в течение одного месяца — до 12 апреля. Министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что цель этой меры — укрепить стабильность на мировых энергетических рынках. Он также подчеркнул, что временное снятие санкций «не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству, которое получает большую часть своих энергетических доходов от налогов, взимаемых на месте добычи».

Снятие ограничений затронет около 100 млн баррелей топлива, отметил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. При этом, по данным Fox News, в транзите находится около 124 млн баррелей нефти российского происхождения. «На фоне нарастающего энергетического кризиса дальнейшее смягчение ограничений на российские энергоносители выглядит все более неизбежным», — написал Дмитриев в телеграм-канале.

На прошлой неделе США временно разрешили Индии покупать российскую нефть, находящуюся в море. После разговора с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что планирует отменить санкции против нефтяного сектора ряда стран, чтобы стабилизировать рынок энергоносителей. За этим последовала встреча Дмитриева со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером во Флориде. По итогам переговоров Дмитрием заявил, что США «начинают лучше понимать ключевую, системообразующую роль российской нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики».

Военная операция США и Израиля против Ирана привела к перебоям в поставках нефти и скачку цен на топливо. В частности, Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который на мировой рынок поступает около 20% мировых поставок нефти и до 30% сжиженного природного газа (СПГ). Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил не допустить экспорта «ни одного литра нефти» с Ближнего Востока, если США и Израиль продолжат наносить удары по Ирану.

На этом фоне мировые цены на нефть поднялись выше $100 за баррель впервые с 2022 года. 12 марта более 30 стран-членов Международного энергетического агентства (МЭА) приняли решение высвободить 400 млн баррелей нефти из стратегического резерва для сдерживания цен.

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