Хроническая «болезнь» Лукашенко обострились

Хроническая «болезнь» Лукашенко обострились18
- Артем Синицын, «Салідарнасць»
- 13.03.2026, 9:52
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Диктатор снова взялся за «борьбу» с посредниками.
Можно вечно смотреть на то, как течет вода, горит огонь и как Лукашенко «борется» с посредничеством. Борется, сколько себя помнит. Вот, например, цитата из далекого 2002-го:
«Производить научились — продавать не умеем. Еще мешает бартер, мешают те, кто жаждет заработать на посредничестве, многие другие негативные явления нашей экономической жизни. Все в нас. Захотим решить — решим».
То ли чего в нас тогда не хватило, то ли не очень-то и хотелось, но с тех пор «борьба» обрела хронической и безрезультатный характер. Совсем как «борьба» с повсеместной коррупцией или дефицитом дисциплины в горемычном сельском хозяйстве (и не только).
И ведь не скажешь, что ничего не делается: и ежегодные совещания устраивают, и регулярные головомойки нерадивым профильным чиновникам практикуют, а воз зловредного посредничества и ныне там.
А борьба эта — тонкое дело. Главное в ней — в процессе не выйти на себя. Как в случае с тем же «БелАЗом», на котором семья Лукашенко наживается — какая ирония — в качестве посредника.
Не потому ли прямо сейчас правитель потребовал «четко разделить обоснованное и необоснованное посредничество»? Чтобы и дальше богатеть на народном достоянии, но уже «обоснованно».
В любом случае, можно с уверенностью сказать, что «борьба» эта будет длиться ровно до того момента, пока между белорусами и нормальной жизнью не исчезнет давно засидевшийся и утративший всякую обоснованность посредник.
Артем Синицын, «Салідарнасць»