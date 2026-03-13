Иран атаковал международный финансовый центр в Дубае 13.03.2026, 10:31

6,648

иллюстративное фото

Над городом поднялся густой дым.

Иранский беспилотник атаковал Дубайский международный финансовый центр (DIFC), в результате чего над городом поднялся густой дым, сообщило иранское агентство Nour News.

Корреспондент Agence France-Presse подтвердил громкий взрыв и наличие дыма в центре Дубая. Власти эмирата заявили, что одно из зданий получило «незначительные повреждения» из-за падения «обломков успешно сбитого объекта». По их данным, обошлось без жертв и пострадавших. При этом, что именно было сбито системой противовоздушной обороны (ПВО) в Дубае, не уточняется.

Минобороны ОАЭ происшествие не комментировало. Согласно его данным, 12 марта силы ПВО перехватили десять иранских баллистических ракет и 26 беспилотников. В общей сложности с момента эскалации на Ближнем Востоке было уничтожено 1540 дронов, 278 баллистических и 15 крылатых ракет. На фоне регулярных атак Ирана президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль-Нахайян заявил, что страна находится в состоянии войны. «У ОАЭ толстая кожа и горькое мясо — мы не легкая добыча. <…> Я обещаю им, что мы выполним свой долг, потому что мы обязаны защищать наших родных и нашу страну», — сказал президент.

США и Израиль начали военную операцию «Эпическая ярость» против Ирана 28 февраля. На удары по своей территории Тегеран ответил атаками на американские объекты в странах — союзницах Вашингтона на Ближнем Востоке. При этом в ОАЭ под удар попали отель «Бурд-аль-Араб» и небоскреб «Бурдж-Халифа», а также искусственный остров Палм-Джумейра, на котором находятся виллы состоятельных людей.

Ранее в Иране пригрозили атаковать связанные с США и Израилем «экономические центры» и банки на Ближнем Востоке. В связи с этим в Тегеране посоветовали жителям ближневосточных стран находиться «в радиусе 1 км» от потенциальных объектов для иранских атак. Близкое к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) агентство Tasnim публиковало список американских компаний, чьи офисы и инфраструктура на Ближнем Востоке могут стать «новыми целями Ирана». В него вошли Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia и Oracle. В Тегеране считают, что технологии американских корпораций используются в военных целях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com