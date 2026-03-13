СМИ: Главная цель войны с Ираном остается нетронутой 10 13.03.2026, 13:11

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В чем тайна острова Харк?

Остров Харк в Персидском заливе, являющийся ключевым пунктом экспорта иранской нефти, остается нетронутым, несмотря на сотни ударов по Ирану.

По мнению аналитиков энергетического рынка, именно атака на Харк могла бы оказать самое сильное влияние как на экономику Ирана, так и на мировые цены на нефть, пишет «Маарив».

Остров расположен примерно в 40 километрах от иранского побережья и соединен системой трубопроводов с крупными нефтяными месторождениями центральной и западной части страны. Через этот пункт ежедневно проходит от 1,3 до 1,6 миллиона баррелей нефти. До начала конфликта, по данным инвестиционного банка J.P. Morgan, объемы могли достигать около 3 миллионов баррелей в сутки. Кроме того, на самом острове находятся крупные резервуары, способные хранить около 18 миллионов баррелей нефти.

Военные операции последних недель были сосредоточены на других объектах. Израиль наносил удары по нефтеперерабатывающим предприятиям и топливным складам в Тегеране. Сообщалось, что это привело к масштабным перебоям с электричеством и появлению густого черного дыма над рядом районов столицы. Однако ключевая экспортная инфраструктура Ирана при этом осталась нетронутой.

На этом фоне возникает вопрос, почему именно остров Харк до сих пор не атакован. Некоторые данные указывают, что Иран продолжает экспортировать нефть почти в тех же объемах, что и до начала войны. По мнению ряда экспертов, именно сохранность этого острова позволяет Тегерану поддерживать поток сырья на внешние рынки.

В западных политических кругах обсуждаются различные сценарии. Американские источники сообщили, что в Белом доме рассматривалась идея установления контроля над островом. Предполагалось, что такой шаг мог бы резко ослабить экономический потенциал Ирана, лишив страну главного источника доходов.

Бывшие советники Пентагона отмечают, что подобная операция действительно могла бы нанести серьезный удар по иранской экономике. В то же время они предупреждают, что последствия могут оказаться крайне сложными и для самих Соединенных Штатов. Захват острова способен дестабилизировать любое будущее иранское руководство после окончания конфликта и вызвать серьезные потрясения на мировых энергетических рынках. Кроме того, сами США не смогут оперативно использовать нефтяную инфраструктуру острова, что только усилит нестабильность на рынке.

Военные наблюдатели подчеркивают, что установление контроля над Харком потребовало бы масштабной наземной операции. Для этого понадобились бы значительные силы и длительное военное присутствие в регионе, что связано с серьезными политическими и военными рисками.

Тем временем Иран делает ставку на экономическое давление. В рамках этой стратегии страна частично закрыла Ормузский пролив для некоторых коммерческих судов, пытаясь вызвать рост цен на нефть и тем самым усилить давление на Вашингтон.

Представитель штаба иранских вооруженных сил «Хатем аль-Анбия» Ибрахим Зольфагари заявил, что миру следует готовиться к возможному росту цен на нефть до 200 долларов за баррель. Новый иранский лидер Моджтаба Хаменеи также дал понять, что политика ограничения судоходства в проливе будет продолжена.

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