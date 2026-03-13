Трамп заявил лидерам G7, что Иран готов сдаться 1 13.03.2026, 13:35

3,824

Президент США дал неожиданное объяснение, почему этого пока не произошло.

Президент США Дональд Трамп заверил союзников, что Иран готов сдаться, однако спустя сутки новый верховный лидер страны пообещал продолжать борьбу и открывать новые фронты.

Как сообщает Axios, об этом заявили трое чиновников из стран G7, информированных о содержании разговора.

Трамп: «Я избавился от рака, который угрожал всем нам»

Во время виртуальной встречи G7 в среду утром Трамп похвастался результатами операции «Эпическая ярость» и заявил союзникам, что Иран «вот-вот капитулирует». По его словам, в Тегеране не осталось ни одного живого чиновника, который мог бы принять такое решение.

«Никто не знает, кто является лидером, поэтому никто не может объявить о капитуляции», - сказал Трамп.

Нового верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи он назвал «легковесом» и ранее заявил, что тот будет «неприемлемым» для США.

G7 давит на Трампа из-за Ормузского пролива

Лидеры G7 призвали Трампа как можно быстрее завершить войну - прежде всего из-за ситуации в Ормузском проливе. Трамп заверил, что ситуация там улучшается и коммерческие суда должны возобновить работу. Той же ночью у побережья Ирака подожгли по меньшей мере два танкера.

По словам источников, в вопросе целей и сроков завершения войны Трамп был «неоднозначным». Часть участников разговора вышла с ощущением, что он хочет завершения конфликта, - другие почувствовали обратное.

Трамп отметил, что главное для него сейчас - сроки, и добавил: нужно «завершить работу», чтобы избежать новой войны с Ираном через пять лет. Конкретных дат он не назвал.

Россия выигрывает на нефти - и получила ослабление санкций

Из-за роста цен на нефть Россия как крупный производитель может получить от кризиса финансовую выгоду. Лидеры Германии, Великобритании и Франции призвали Трампа не позволять Москве использовать ситуацию или получать ослабление санкций.

Впрочем, Министерство финансов США объявило о частичной отмене санкций на российскую нефть - несмотря на возражения трех европейских государств. Мера касается только нефти, которая уже находится в транзите, и только при условии отсутствия связи с Ираном. Действовать послабление будет один месяц.

Министр финансов Скотт Бессент подчеркнул, что российское правительство не получит значительной выгоды из-за этого решения.

Отдельный инцидент произошел с премьером Великобритании Киром Стармером. В начале он отказал США в использовании британских баз для ударов по Ирану. После того как Иран начал атаковать страны Персидского залива, Стармер изменил позицию и предложил доступ для «оборонительных» ударов.

Трамп ответил публично - при других лидерах G7: «Вам следовало предложить это до войны - теперь уже поздно», - сказал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com