В России предложили возродить сеть таксофонов из-за отключений интернета 20 13.03.2026, 14:44

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иллюстративное фото

Идею выдвинул одиозный депутат Госдумы.

В России на фоне отключений мобильного интернета следовало бы вернуться к установке в крупных городах телефонных будок, где будет подключен «безопасный» интернет. Об этом заявил член торгово-промышленного комитета Госдумы Игорь Антропенко, который до этого призывал сократить рабочий день для женщин, чтобы повысить рождаемость, пишет The Moscow Times.

«Остро назрела тема возрождения таксофонов, но уже с выходом в интернет. Это позволит гражданам оставаться на связи даже в период отключений и обеспечит должный уровень безопасности», — сказал депутат ТАСС.

С начала марта 2026 года масштабные отключения интернета перекинулись на Москву и Санкт-Петербург. По словам Антропенко, в столице ограничения связи воспринимаются «сложнее», так как в городе размещаются «многие административные центры». Накануне депутаты стали сообщать о том, что интернет в здании Госдумы отсутствует уже несколько дней и не работает даже Wi-Fi. Спикер ГД Вячеслав Володин посоветовал парламентариям обращаться по этому поводу в комитет по информационной политике и заявил, что ограничения связаны с «вопросами безопасности».

Между тем в Кремле сообщили об отсутствии затруднений в связи с отключениями интернета. Там пользуются стационарными телефонами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Интернет и голосовую связь в Москве стали активно глушить 3 марта. В центре города сеть отсутствует полностью, а в некоторых других районах горожанам доступны лишь сайты из «белого списка». На этом фоне, по данным Wildberries, москвичи резко нарастили покупки пейджеров, раций и стационарных телефонов.

Песков уже призвал граждан готовиться к длительным отключениям связи, обосновав это тем, что «киевский режим применяет все более изощренные методы для атак». Он подчеркивал, что меры принимаются для «обеспечения безопасности граждан».

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