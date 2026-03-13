В России предложили возродить сеть таксофонов из-за отключений интернета

В России предложили возродить сеть таксофонов из-за отключений интернета20
- 13.03.2026, 14:44
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Идею выдвинул одиозный депутат Госдумы.
В России на фоне отключений мобильного интернета следовало бы вернуться к установке в крупных городах телефонных будок, где будет подключен «безопасный» интернет. Об этом заявил член торгово-промышленного комитета Госдумы Игорь Антропенко, который до этого призывал сократить рабочий день для женщин, чтобы повысить рождаемость, пишет The Moscow Times.
«Остро назрела тема возрождения таксофонов, но уже с выходом в интернет. Это позволит гражданам оставаться на связи даже в период отключений и обеспечит должный уровень безопасности», — сказал депутат ТАСС.
С начала марта 2026 года масштабные отключения интернета перекинулись на Москву и Санкт-Петербург. По словам Антропенко, в столице ограничения связи воспринимаются «сложнее», так как в городе размещаются «многие административные центры». Накануне депутаты стали сообщать о том, что интернет в здании Госдумы отсутствует уже несколько дней и не работает даже Wi-Fi. Спикер ГД Вячеслав Володин посоветовал парламентариям обращаться по этому поводу в комитет по информационной политике и заявил, что ограничения связаны с «вопросами безопасности».
Между тем в Кремле сообщили об отсутствии затруднений в связи с отключениями интернета. Там пользуются стационарными телефонами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интернет и голосовую связь в Москве стали активно глушить 3 марта. В центре города сеть отсутствует полностью, а в некоторых других районах горожанам доступны лишь сайты из «белого списка». На этом фоне, по данным Wildberries, москвичи резко нарастили покупки пейджеров, раций и стационарных телефонов.
Песков уже призвал граждан готовиться к длительным отключениям связи, обосновав это тем, что «киевский режим применяет все более изощренные методы для атак». Он подчеркивал, что меры принимаются для «обеспечения безопасности граждан».