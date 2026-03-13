закрыть
18 июня 2026, четверг, 15:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Работающим в Польше гражданам и иностранцам вернули почти 8 млрд злотых налогов

1
  • 13.03.2026, 14:55
  • 2,674
Работающим в Польше гражданам и иностранцам вернули почти 8 млрд злотых налогов

И это еще не конец.

Поляки подали в этом году уже более 4 миллионов налоговых деклараций (по-польски PIT) за прошлый год. С середины февраля можно рассчитаться с налоговой службой за прошлый год. Это еще не конец процесса отчетности. Декларации необходимо успеть подать до конца апреля, напоминает «Польское радио».

Пресс-секретарь Национальной налоговой администрации Юстына Пасечиньска сообщила, что подавляющее большинство налогоплательщиков подает декларации через интернет:

«Большинство налогоплательщиков пользуется услугой «Твой e-PIT» на сайте налоговой службы. Благодаря нашей услуге налогоплательщики могут просто подать декларацию PIT и быстро получить возврат налога. С начала нынешней кампании по подаче деклараций налоговые инспекции уже вернули налогоплательщикам почти 8 миллиардов злотых переплаченного налога».

Минфин Польши напоминает, что при подаче декларации PIT можно перечислить 1,5 процента налога выбранной общественной организации.

Напоминаем, что до конца апреля у вас есть возможность поддержать «Хартию’97», не потратив ни гроша своих денег.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это иллюзия
Это иллюзия Виктор Ягун
Дух Анкориджа испарился
Дух Анкориджа испарился Петр Олещук
Главный вопрос россиян
Главный вопрос россиян Алексей Копытько
В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич