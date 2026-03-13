Работающим в Польше гражданам и иностранцам вернули почти 8 млрд злотых налогов 1 13.03.2026, 14:55

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И это еще не конец.

Поляки подали в этом году уже более 4 миллионов налоговых деклараций (по-польски PIT) за прошлый год. С середины февраля можно рассчитаться с налоговой службой за прошлый год. Это еще не конец процесса отчетности. Декларации необходимо успеть подать до конца апреля, напоминает «Польское радио».

Пресс-секретарь Национальной налоговой администрации Юстына Пасечиньска сообщила, что подавляющее большинство налогоплательщиков подает декларации через интернет:

«Большинство налогоплательщиков пользуется услугой «Твой e-PIT» на сайте налоговой службы. Благодаря нашей услуге налогоплательщики могут просто подать декларацию PIT и быстро получить возврат налога. С начала нынешней кампании по подаче деклараций налоговые инспекции уже вернули налогоплательщикам почти 8 миллиардов злотых переплаченного налога».

Минфин Польши напоминает, что при подаче декларации PIT можно перечислить 1,5 процента налога выбранной общественной организации.

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