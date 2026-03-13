Работающим в Польше гражданам и иностранцам вернули почти 8 млрд злотых налогов

Работающим в Польше гражданам и иностранцам вернули почти 8 млрд злотых налогов1
- 13.03.2026, 14:55
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И это еще не конец.
Поляки подали в этом году уже более 4 миллионов налоговых деклараций (по-польски PIT) за прошлый год. С середины февраля можно рассчитаться с налоговой службой за прошлый год. Это еще не конец процесса отчетности. Декларации необходимо успеть подать до конца апреля, напоминает «Польское радио».
Пресс-секретарь Национальной налоговой администрации Юстына Пасечиньска сообщила, что подавляющее большинство налогоплательщиков подает декларации через интернет:
«Большинство налогоплательщиков пользуется услугой «Твой e-PIT» на сайте налоговой службы. Благодаря нашей услуге налогоплательщики могут просто подать декларацию PIT и быстро получить возврат налога. С начала нынешней кампании по подаче деклараций налоговые инспекции уже вернули налогоплательщикам почти 8 миллиардов злотых переплаченного налога».
Минфин Польши напоминает, что при подаче декларации PIT можно перечислить 1,5 процента налога выбранной общественной организации.
Напоминаем, что до конца апреля у вас есть возможность поддержать «Хартию’97», не потратив ни гроша своих денег.