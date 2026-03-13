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Иранские дипломаты бегут от режима и просят убежище

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  • 13.03.2026, 15:49
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Иранские дипломаты бегут от режима и просят убежище

Представители дипмиссий за рубежом решили не возвращаться на родину.

Несколько иранских дипломатов за рубежом отказались от своих должностей и обратились к принимающим странам с просьбой предоставить им убежище.

По данным оппозиционного телеканала «Iran International», речь идет как минимум о двух дипломатах, работавших в Европе и Австралии.

Сообщается, что сотрудник иранского посольства в Копенгагене Алиреза Сохбати и дипломат дипмиссии в Канберре Мохаммад Пурнаджаф отказались от своих должностей и подали запросы на получение убежища. Источники издания утверждают, что Пурнаджаф ранее занимал пост временного поверенного в делах посольства Ирана в Австралии.

По информации СМИ, эти случаи стали первыми обращениями иранских дипломатов за убежищем с момента начала нынешнего военного конфликта. При этом отмечается, что подобные прецеденты происходили и раньше — еще до начала боевых действий.

Так, ранее с аналогичными просьбами к европейским странам обращались временный поверенный в делах Ирана в Австрии Голамреза Дерикванд, а также сотрудник постоянного представительства Ирана при ООН в Женеве Алиреза Джейрани Хокмабад.

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