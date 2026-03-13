В США успешно испытали новую дальнобойную ракету для поражения движущихся целей 2 13.03.2026, 20:07

2,464

Фото: Interesting Engineering

Ключевой особенностью стала многофункциональная система наведения.

Американская оборонная компания Lockheed Martin провела успешное первое летное испытание новой версии ракеты Precision Strike Missile (PrSM) Increment 2. Тест состоялся 12 марта 2026 года и стал важным этапом программы модернизации дальнобойных ударных систем Армии США, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Во время испытания ракета продемонстрировала способность поражать не только стационарные, но и движущиеся цели на суше и на море. Пуск был осуществлен с реактивной системы залпового огня M142 HIMARS. Ракета преодолела около 350 километров и успешно выполнила все предусмотренные задачи, включая работу новых систем наведения и сбор телеметрических данных.

Ключевой особенностью PrSM Increment 2 стала многофункциональная система наведения. Она позволяет отслеживать и поражать подвижные цели, включая морские объекты, которые могут менять курс или быстро покидать район удара. Это значительно расширяет возможности армии США в рамках совместных операций на разных театрах военных действий, включая задачи по ограничению действий флота противника.

Новая версия ракеты полностью совместима с уже используемыми пусковыми установками HIMARS и M270A2 MLRS. Благодаря этому внедрение системы не потребует серьезных изменений в инфраструктуре или логистике, что ускорит ее развертывание в войсках.

В компании Lockheed Martin подчеркнули, что разработка ведется с использованием цифрового проектирования и модульной архитектуры, что позволяет ускорить процесс создания и испытаний вооружения.

В настоящее время программа находится на этапе технологической доработки. В течение 2026 года запланированы дополнительные летные испытания, после которых система должна приблизиться к достижению полной боевой готовности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com