Израильская версия истребителя F-35 получила уникальный боевой шлем 13.03.2026, 21:03

3,270

Шлем взаимодействует с системой камер самолета.

Военно-воздушные силы Израиля используют специальную модификацию истребителя F-35 Lightning II — модель F-35I Adir. Самолет, название которого на иврите означает «Могучий», оснащен рядом израильских технологий, включая собственные системы радиоэлектронной борьбы и улучшенные средства обмена данными, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Одной из особенностей этой версии стал уникальный шлем пилота, разработанный специально для работы с израильскими системами. Базовая версия истребителя — F-35A Lightning II — уже оснащается высокотехнологичным шлемом стоимостью более 400 тысяч долларов. Однако из-за дополнительных электронных систем Adir израильским пилотам потребовалась собственная модификация.

Оригинальная система отображения на шлеме была создана компаниями в США. Она выводит всю необходимую информацию прямо на визор пилота: скорость, высоту, направление, данные о цели и предупреждения. Благодаря этому пилоту не нужно смотреть на приборную панель — вся информация появляется прямо в поле зрения.

Шлем изготовлен из углеродного волокна и усилен кевларом для снижения веса и повышения прочности. Кроме того, он индивидуально подгоняется под каждого пилота с помощью 3D-сканирования головы и точной настройки оптической системы. Специальные мини-проекторные модули передают изображение на визор, создавая эффект «плавающих» в воздухе данных.

Израильская версия шлема также интегрирована с системой камер самолета, позволяя пилоту буквально «видеть сквозь» корпус самолета и получать панорамную картину поля боя.

Точная стоимость модифицированного шлема для F-35I не раскрывается, однако эксперты считают, что она сопоставима или даже выше базовой версии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com