Лукашенко подтвердил падение беспилотника в Беларуси 14 13.03.2026, 21:24

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Диктатор заявил, что дрон якобы прилетел из Украины.

На территории Беларуси упал беспилотник, из-за чего пострадала женщина. Об этом рассказал узурпатор Александр Лукашенко во время рабочей поездки 13 марта в Дрибинский район.

«… Вчера или позавчера беспилотник упал – ранило нашу женщину. Начали разбираться – украинский», – рассказал диктатор.

Лукашенко отметил, что не стал публично высказываться сразу, хотя имел право.

Когда начали разбираться, выяснилось, что беспилотник якобы перехватила российская установка радиоэлектронной борьбы.

«… Оглушили этот беспилотник, он полетел не туда, питание закончилось – неуправляемо упал. Война идет рядом. Вот так случилось», – сказал Лукашенко.

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