Украинские ССО уничтожили «Искандеры» в оккупированном Крыму

Украинские ССО уничтожили «Искандеры» в оккупированном Крыму3
- 14.03.2026, 16:33
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Бойцы сыграли на опережение.
Силы специальных операций ВСУ нанесли удар по российским ракетным комплексам в оккупированном Крыму. Операция прошла в ночь на субботу, 14 марта, с применением дальнобойных дронов подразделений Deep Strike ССО.
По данным украинских военных, была уничтожена пусковая установка оперативно-тактического комплекса «Искандер» возле села Вишневое.
На момент проведения операции она уже выдвинулась на позицию для подготовки удара по украинским городам и находилась замаскированной в лесополосе. Установка была снаряжена ракетами и обслуживалась специалистами на месте. После попаданий украинских беспилотников произошла вторичная детонация боекомплекта.
Кроме того, благодаря информации местного подполья украинские силы обнаружили пункт хранения пусковых установок в поселке Курортное. По этой базе также был нанесен удар БПЛА, и, по данным ССО, несколько дронов точно поразили цели.