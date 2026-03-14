Кубу охватили массовые протесты 25 14.03.2026, 22:26

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Ситуация стала критической.

В кубинском муниципалитете Моронь (провинция Сьего-де-Авила) вечером 13 марта вспыхнули массовые протесты. Жители вышли на улицы из-за длительных отключений электроэнергии, проблем с продуктами питания и ухудшения общих условий жизни на фоне экономического кризиса.

По данным Ciber Cuba, во время беспорядков была подожжена местная штаб-квартира Коммунистической партии Кубы. Силовики попытались разогнать демонстрантов, задействовав спецподразделения и служебных собак.

Местный журналист Хосе Рауль Гальего сообщил, что в ходе столкновений один молодой человек получил огнестрельное ранение в бедро. По его информации, выстрел сделал сотрудник полиции.

Акции в Мороне прошли в рамках массовых протестов, охвативших разные регионы Кубы. В последние месяцы экономическая ситуация на острове стала критической: жители столкнулись с нехваткой топлива, продуктов питания и тотальными отключениями электричества.

Как отмечают в Ciber Cuba, многие жители острова ожидают реакции США на происходящее. Однако на данный момент Вашингтон официально не комментировал протесты на Кубе.

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