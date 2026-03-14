Сырский заявил о продвижении ВСУ на юге Украины 5 14.03.2026, 18:21

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Идут бои за освобождение населенных пунктов.

Силы обороны Украины постепенно продвигаются вперед на южном направлении, сообщил 14 марта в Telegram главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский.

Главком встретился с руководством наступательной группировки, а также командирами бригад, полков, батальонов, которые ведут наступательные действия. Заслушал доклады по результатам выполнения предыдущих задач насчет текущей ситуации и действиям в определенных полосах.

«Силы обороны Украины удерживают определенные рубежи, уничтожают врага, постепенно продвигаются вперед, ведут бои за освобождение населенных пунктов», – подчеркнул Сырский.

Также сообщил, что отдал распоряжение по решению проблемных вопросов.

«Наши приоритеты – освобождение украинской территории от оккупантов и сохранение жизней наших воинов. В то же время для успешной операции важна информационная тишина», – отметил главком.

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