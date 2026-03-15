Москва подверглась крупнейшей атаке дронов с начала года 6 15.03.2026, 12:59

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Парализована работа аэропортов Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский.

Вооруженные силы Украины в выходные 14–15 марта массированно атаковали Москву, сообщает The Moscow Times.

Примерно с 12:30 субботы по 11:30 воскресенья на подлете к российской столице было сбито 95 беспилотников, следует из сообщений мэра Сергея Собянина. 30 дронов силы ПВО перехватили после полуночи. Росавиация вводила ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский. Они возобновили работу в штатном режиме после 11:30. На тот момент было задержано 37 рейсов: 17 — во Внуково, 13 — в Домодедово и семь — в Шереметьево.

Атака беспилотников на Москву стала самой масштабной с начала года. Похожая произошла год назад — в ночь на 11 марта: тогда на подлете к столице сбили 91 дрон, в Подмосковье погибли трое человек. О последствиях последней атаки ни Собянин, ни Минобороны не сообщили. По данным Mash и Shot, дроны были замечены в Троицком округе Москвы, возле Центральной кольцевой автодороги, в подмосковных Истре, Королеве, Дубне, Раменском и Волоколамске. До этого российская столица подвергалась атаке 8 марта. Тогда Собянин сообщил о шести сбитых беспилотниках.

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