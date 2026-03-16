Российский госмессенджер Max устроил диверсию против Кремля 4 16.03.2026, 6:30

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Фотофакт.

В российских пропагандистских пабликах разгорается скандал вокруг государственного мессенджера РФ Max, который активно продвигается Кремлем. Поводом для возмущения стало то, что приложение фактически не признает российскую аннексию Крыма, пишет «Диалог».

Сообщается, что при подключении из временно оккупированного Крыма в геолокации приложения изначально указывалась страна Украина.

«Мессенджер Max по геопозиции в Крыму показывает, что пользователь находится в Украине. Национальный мессенджер, говорите!?» — пишут пропагандисты в соцсетях.

После появления этих сообщений разработчики, вероятно, внесли изменения, однако аннексия полуострова все равно не была отражена. Теперь при подключении из Крыма приложение показывает геопозицию «Планета Земля».

Отметим, что мессенджер Max появился в марте прошлого года и позиционируется в России как национальный сервис. Его разработала компания, связанная с VK. С 1 сентября прошлого года приложение предустанавливают на все устройства, продаваемые в РФ. Кроме того, его активно продвигают среди сотрудников государственных учреждений и студентов, которых нередко фактически вынуждают устанавливать программу.

В политике конфиденциальности сервиса указано, что Max собирает пользовательские данные и может передавать их третьим лицам и государственным органам. Эксперты отмечают, что приложение собирает необычно широкий объем персональной информации, что нехарактерно для обычного мессенджера и делает его похожим на инструмент слежки.

В частности, в программу встроен трекер MyTracker, который собирает большое количество идентификаторов устройства и пользователя, позволяя формировать подробный цифровой профиль человека.

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