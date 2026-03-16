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Трамп угрожает НАТО из-за Ирана

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  • 16.03.2026, 8:35
  • 17,278
Трамп угрожает НАТО из-за Ирана
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

И вспомнил об Украине.

Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны поддержать военную операцию против Ирана и предупредил о возможных последствиях для НАТО, если союзники не помогут обеспечить безопасность Ормузского пролива. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

По словам Трампа, государства, которые пользуются преимуществами судоходства через пролив, должны участвовать в его защите. Он подчеркнул, что отказ от помощи или отрицательный ответ со стороны союзников может негативно сказаться на будущем Североатлантического альянса.

Американский лидер также раскритиковал НАТО, напомнив о поддержке, которую США оказали Украине. Трамп отметил, что Вашингтон помог Киеву, несмотря на значительное расстояние между странами, и выразил сомнение в том, что союзники ответят аналогичной поддержкой Соединенным Штатам.

Кроме того, он заявил, что рассчитывает на участие Китая в обеспечении безопасности пролива. По словам Трампа, Пекин заинтересован в стабильности этого маршрута, поскольку через него проходит около 90% китайского импорта нефти.

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