Трамп угрожает НАТО из-за Ирана

Трамп угрожает НАТО из-за Ирана39
- 16.03.2026, 8:35
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И вспомнил об Украине.
Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны поддержать военную операцию против Ирана и предупредил о возможных последствиях для НАТО, если союзники не помогут обеспечить безопасность Ормузского пролива. Об этом он заявил в интервью Financial Times.
По словам Трампа, государства, которые пользуются преимуществами судоходства через пролив, должны участвовать в его защите. Он подчеркнул, что отказ от помощи или отрицательный ответ со стороны союзников может негативно сказаться на будущем Североатлантического альянса.
Американский лидер также раскритиковал НАТО, напомнив о поддержке, которую США оказали Украине. Трамп отметил, что Вашингтон помог Киеву, несмотря на значительное расстояние между странами, и выразил сомнение в том, что союзники ответят аналогичной поддержкой Соединенным Штатам.
Кроме того, он заявил, что рассчитывает на участие Китая в обеспечении безопасности пролива. По словам Трампа, Пекин заинтересован в стабильности этого маршрута, поскольку через него проходит около 90% китайского импорта нефти.