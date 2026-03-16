В крупных городах России начали ограничивать скорость домашнего интернета 5 16.03.2026, 11:02

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Это происходит на фоне массовых отключений мобильной связи.

Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре начали ограничивать скорость проводного интернета на фоне отключений мобильного. В частности, оператор «Дом.ру», принадлежащий «ЭР-Телекому», стал снижать скорость до 50 Мбит/с для абонентов, потребляющих более 3 терабайт в месяц, пишет «Российская газета». «Пользователь может сохранить скорость за дополнительную плату или дождаться начала следующего расчетного периода, когда она автоматически восстановится», — пояснили изданию в пресс-службе провайдера. Там также добавили, что ограничения затронут менее 1% пользователей, поскольку 85% ежемесячно потребляют до 500 гигабайт, и посоветовали отслеживать объем трафика в личном кабинете.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) пообещали провести оценку действий «Дом.ру» «на предмет экономической и технологической обоснованности». В Ростелекоме, в свою очередь, заявили, что «разделяют обеспокоенность коллег аномальными объемами потребляемого трафика», так как это может отразиться на работоспособности сети. «Если "Дом.ру" станет практиковать лимитирование на постоянной основе, то стоит ожидать введения аналогичных лимитов и у других провайдеров фиксированного широкополосного доступа, поскольку абоненты, которых «выдавливает» «Дом.ру», перейдут туда», — отметил аналитик TelecomDaily Илья Шатилин.

Лимитирование тарифов существовало всегда, хотя и не афишировалось операторами связи, говорит аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Безлимитный трафик по сути не является безлимитным. Каждый оператор устанавливает некую планку: после такого-то объема мы режем скорость», — пояснил эксперт. Он также отметил, что для юридических лиц тарифы всегда были выше, чем для физических, из-за чего многие компании притворяются обычными потребителями. «На сегодняшний день на фоне ограничений мобильного интернета значение Wi-Fi возрастает. Очень многие юридические лица маскируются под «физиков», потому что это экономит деньги», — заключил Муртазин.

Отключения интернета в России происходят с мая 2025 года. По данным проекта «На связи», они применяются как минимум в 62 регионах, а в 58 из них на этот случай введены «белые списки» — перечень одобренных правительством ресурсов, доступ к которым сохраняется при отключениях. По итогам 2025 года Россия стала мировым лидером по количеству интернет-шатдаунов: их суммарная продолжительность достигла 37 166 часов, затронув около 146 млн человек.

20 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов связи приостанавливать предоставление услуг по требованию ФСБ. Согласно документу, компании освобождаются от ответственности перед абонентами за ненадлежащее исполнение обязательств в таких случаях.

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