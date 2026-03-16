В лесах под Минском заметили «бомбическое» скопление грибов 4 16.03.2026, 12:26

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Грибники говорят о скором урожае сморчков.

Опытный белорусский грибник Александр Шевцов провел пробную весеннюю вылазку, сходив на разведку в один из лесов под Минском. Оказалось, что там уже вовсю растет «эльфова чаша» - один из первых съедобных грибов, который появляется ранней весной и знаменует собой начало грибного сезона. Обычно следом за ней в лесу появляются и сморчки - самые ценные весенние грибы белорусских лесов. Telegraf.news узнал, когда можно отправляться на их поиски.

Александр Шевцов на своем Youtube-канале «Грибные войска Беларуси» поделился кадрами из еще заснеженного леса где-то под Минском, снятыми 14 марта 2026 года. Оказалось, что несмотря на еще не растаявшие сугробы, в лесу уже полно саркосцифы (в народе ее называют «эльфовой чашей»), которая вылезает одной из первых во время мартовских оттепелей.

Опытные грибники утверждают, что эти чашеобразные грибы, алые внутри и розоватые снаружи, являются своеобразным предвестником весенних сморчков, вешенок и строчков - как правило, они появляются следующими в весеннем лесу. С учетом того, что саркосцифы в этом году довольно много, Александр Шевцов сделал вывод, что и другими, более привычными для большинства грибников весенними видами Беларусь в этом году обделена не будет.

На кадрах, показанных блогером, саркосцифы «роятся» целыми десятками на каждом участочке леса.

«Просто восхитительно зрелище! Я в шоке! Видимо, в этом году будет урожай довольно большой, потому что саркосциф немало», - прокомментировал Шевцов свое видео с «бомбическим» скоплением этого гриба.

По словам опытного грибника, за более привычными сморчками и вешенками можно будет смело отправляться уже через 3-4 недели.

Кстати, саму саркосцифу также можно собирать - она вполне съедобна. Этот вид грибов относят к категории грибов низкого пищевого качества из-за жесткости и отсутствия ярко выраженного грибного вкуса. Однако ее яркий внешний вид и цвет, который сохраняется даже после термической обработки, делает саркосцифу хорошей добавкой в салаты, омлеты и другие блюда.

Впрочем, даже если вы не любитель подобной грибной экзотики, есть резон присмотреть места произрастания саркосцифы в ваших любимых лесах. Многие микологи называют ее «экологическим индикатором» леса. Считается, что она растет в лесах с благополучной экологической обстановкой, как правило, вдали от дорог и промышленных зон.

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