Лукашисты составили список «недружественных стран» 47 16.03.2026, 12:59

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Его уже вывесили в одном из минских магазинов.

Список недружественных стран недавно заметили в магазине «Грошык» в Минске, пишет DzikMedia.

Связано это с тем, что с 1 апреля приостанавливается продажа пива из этих стран.

В списке, кроме европейских государств, есть, например, Австралия, Новая Зеландия, Канада, США.

Что касается запрета на пиво из недружественных стран, которое уже ввезли в Беларусь, конфисковывать не будут. Но ритейлерам нужно нанести на бутылки специальную маркировку, что займет время, после пиво можно будет снова продавать. Дальнейшие поставки запрещены до 2027 года.

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