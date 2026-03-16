Украина провела испытание аналога ракеты ATACMS 13 16.03.2026, 17:40

17,434

Анонсированы удары по РФ.

Украина приступает к испытательным ударам новой баллистической ракеты FP-7 по территории России. Об этом сообщил сооснователь украинской компании-разработчика Fire Point Денис Штилерман в интервью «24 каналу», опубликованном 15 марта.

По словам Штилермана, ракета уже прошла первый этап испытаний. Видео с ее пусками компания опубликовала 27 февраля в соцсети X.

Он отметил, что сейчас разработчики переходят к следующему этапу тестирования.

«Полет уже состоялся. Теперь мы начинаем испытания на наших «любимых” соседях», — сказал он.

Новая ракета FP-7, по словам разработчика, является аналогом американской ATACMS, но стоит примерно вдвое дешевле. При этом ее дальность поражения сопоставима — до 300 км, в зависимости от массы боевой части.

Штилерман уточнил, что украинская ракета менее компактна, чем американская. Большинство компонентов для FP-7 компания Fire Point производит самостоятельно — включая двигатели и системы управления полетом. Исключением остается боевая часть, которая изготавливается по отдельному заказу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com