Дугин предложил до осени отключить интернет во всей России 43 16.03.2026, 16:47

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Александр Дугин

По мнению идеолога «русского мира», россиянам нужно жить и общаться без сети.

В Росси следует полностью отключить интернет на все лето, чтобы люди начали «жить настоящей человеческой жизнью», заявил философ и идеолог концепции «Русского мира» Александр Дугин.

По его мнению, в летние месяцы стоит отказаться от сети, а зимой снова выходить онлайн. Общаться с друзьями, как считает Дугин, можно и без интернета: в частности, он предлагает свистеть под окнами и кататься на самокатах.

«Если интернет отключить вообще, особенно весной, люди начнут гулять, встречаться, общаться, посещать кафе и магазины, заводить новые знакомства, жить настоящей человеческой жизнью. А снова включить можно поздней осенью. Интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек. Летом его нет, потому что есть жизнь. Зимой в берлоге или, свернувшись червем в высокоэтажном хосписе, можно и в интернете», — написал Дугин.

На прошлой неделе философ предложил усилить контроль государства над обществом и призвал россиян относиться к этому как к неизбежной реальности. По его словам, лучше, чтобы его осуществляло собственное государство, а не внешние силы. «Не будут свои, будут чужие. Да, в таком мире мы живем, другого мира у нас для вас нету», — пишет Дугин.

Он заявил, что идея о полном отсутствии контроля кажется привлекательной, но является утопичной и нереалистичной. По его мнению, контроль должен осуществляться «с умом, с заботой и вниманием», а его целью должна быть победа страны в войне. «Мы, русские, всегда страдали в истории. Такова наша судьба. Мы великий народ, и если с кем-то обошлись несправедливо, это лишь во смирение и в славу».

Если интернет отключить вообще, особенно весной, люди начнут гулять, встречаться, общаться, посещать кафе и магазины, заводить новые знакомства, жить настоящей человеческой жизнью. А снова включит...

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