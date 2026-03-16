WSJ: Курды могут стать ключевым противником Ирана
- 16.03.2026, 17:27
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Аналитики допускают их союз с Израилем.
Курдские силы могут стать важным фактором давления на власти Ирана и потенциальным союзником Израиля, считают некоторые аналитики и комментаторы международной политики, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).
Речь не идет о масштабном походе курдских сил на Тегеран с целью свержения власти. Вместо этого рассматривается иной сценарий — установление контроля курдских формирований над территориями проживания курдов внутри Ирана и вытеснение оттуда правительственных сил. Такая зона могла бы стать безопасным пространством, где иранские диссиденты смогли бы организовываться, обучаться и готовиться к сопротивлению властям.
Согласно этой точке зрения, защита территории могла бы осуществляться курдскими силами на земле, а поддержку с воздуха потенциально мог бы оказывать Израиль. В таком случае иранским властям пришлось бы либо предпринимать дорогостоящие и рискованные военные операции для возвращения контроля над регионом, либо допустить расширение зон влияния оппозиционных сил.
Некоторые эксперты считают, что Корпус стражей исламской революции может столкнуться с гораздо более серьезным сопротивлением в подобных условиях. По их словам, структура, созданная во время ирано-иракской войны, привыкла противостоять в основном невооруженным протестующим, тогда как вооруженное противостояние может оказаться значительно сложнее.
Отношения курдов с Турцией носят скорее прагматичный характер, а многие курды с недоверием относятся к политике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Общие противники — власти Ирана и Анкары — могут сближать интересы курдских сил и Израиля.
В настоящее время курдские регионы уже подвергаются атакам со стороны Ирана и поддерживаемых им шиитских формирований в Ираке. Некоторые наблюдатели полагают, что контроль курдов над этими территориями при внешней поддержке мог бы изменить баланс сил в регионе.
По мнению сторонников этой идеи, США также могли бы сыграть важную роль в подобной стратегии, если определят четкие цели своей политики на Ближнем Востоке.