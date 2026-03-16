Путин разрешил засекретить финансовые показатели крупнейшей промышленной госкомпании России 3 16.03.2026, 22:15

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Ее возглавляет Сергей Чемезов.

Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, крупнейшей по масштабу производства компании в России, разрешено не публиковать финансовую отчетность. Как следует из подписанного диктатором Владимиром Путиным указа, холдинг, который является крупнейшим производителем оружия в стране, теперь может самостоятельно решать, какую именно информацию из годового отчета и в каком объеме будет размещать в интернете, передает The Moscow Times.

Поправки внесены в президентский указ от 2024 года, разрешающий экономически значимым организациям (ЭЗО) не раскрывать сведения о своей деятельности из-за «недружественных» действий западных стран. Такие субъекты могут не публиковать данные, предусмотренные законами об акционерных обществах, банках, ООО, консолидированной финансовой отчетности, защите конкуренции и других. В «Ростех» входят свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах РФ, включая крупнейшие такие гиганты, как «Автоваз», «КАМАЗ», Объединенная авиастроительная корпорацию (ОАК), «Вертолеты России», «Уралвагонзавод», «Концерн Калашников» и др.

По итогам 2024 года (данных за 2025-й пока нет), «Ростех» нарастил выручку на 27% в годовом выражении до 3,61 трлн рублей, отчитывался Чемезов. По его словам, чистая прибыль за год выросла на 119% до 131,5 млрд рублей, а объем инвестиций в 1,3 раза до 676 млрд рублей «в первую очередь за счет роста оборонного заказа и задачи наращивания мощностей наших предприятий и их модернизации для надежного выполнения государственного оборонного заказа».

При этом отдельные компании, входящие в контур «Ростеха», терпят убытки. Например, «КАМАЗ», крупнейший российский производитель грузовиков, по итогам 2025 года зафиксировал чистый убыток по РСБУ в 37 млрд рублей (в 11 раз выше по сравнению с 2024-м). Чистый убыток АО «Вертолеты России» по РСБУ за первое полугодие 2025-го составил 2,5 млрд рублей (против 5,5 млрд рублей прибыли годом ранее).

Просадка финансовых показателей фиксируется и в некоторых региональных подразделениях корпорации. Так, входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» по итогам прошлого года показало убыток в более чем 14,3 млрд рублей (в 2024-м было 8,4 млрд прибыли).

Также указ дал право «естественным монополиям» («Газпром», «Транснефть», РЖД и др.) теперь не раскрывать регуляторную информацию, которую прежде те должны были обнародовать именно как монополии. Среди прочего это сведения об инвестиционных программах и тарифах, которые ранее запрещалось относить к коммерческой тайне.

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