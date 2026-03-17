Axios узнал о восстановлении прямого канала связи между Ираном и США

Axios узнал о восстановлении прямого канала связи между Ираном и США1
- 17.03.2026, 3:44
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Что известно.
Прямой канал связи между Тегераном и Вашингтоном восстановлен, об этом свидетельствуют переговоры между спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, пишет Axios со ссылкой на американского чиновника и источника, знакомого с ситуацией.
В материале говорится, что это первое известное прямое общение между сторонами с начала войны, однако неясно, насколько содержательными были сообщения, которыми обменивались Арагчи и Уиткофф.
По информации издания, Арагчи отправлял Уиткоффу текстовые сообщения, в которых основное внимание уделялось прекращению войны.