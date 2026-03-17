США добиваются отставки президента Кубы

США добиваются отставки президента Кубы4
- 17.03.2026, 9:43
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Также Вашингтон хочет, чтобы со своих постов ушли пожилые чиновники.
США в ходе переговоров с Кубой настаивают на отставке президента Мигеля Диас-Канеля, сообщает The New York Times со ссылкой на четыре источника.
По данным издания, американские чиновники считают Диас-Канеля сторонником жёсткой линии и противником необходимых экономических реформ. В переговорах США также требуют ухода некоторых пожилых чиновников, однако никаких условий в отношении семьи Кастро не выдвигается.
Основная цель США — чтобы Куба открыла экономику для американских компаний.
Мигель Диас-Канель, которому 65 лет, занимает пост президента Кубы с 2018 года и одновременно возглавляет Коммунистическую партию. До окончания его президентского срока остаются два года. Напомним, ранее США заблокировали поставки нефти Кубе.