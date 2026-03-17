США добиваются отставки президента Кубы 4 17.03.2026, 9:43

6,158

Мигель Диас-Канель

Также Вашингтон хочет, чтобы со своих постов ушли пожилые чиновники.

США в ходе переговоров с Кубой настаивают на отставке президента Мигеля Диас-Канеля, сообщает The New York Times со ссылкой на четыре источника.

По данным издания, американские чиновники считают Диас-Канеля сторонником жёсткой линии и противником необходимых экономических реформ. В переговорах США также требуют ухода некоторых пожилых чиновников, однако никаких условий в отношении семьи Кастро не выдвигается.

Основная цель США — чтобы Куба открыла экономику для американских компаний.

Мигель Диас-Канель, которому 65 лет, занимает пост президента Кубы с 2018 года и одновременно возглавляет Коммунистическую партию. До окончания его президентского срока остаются два года. Напомним, ранее США заблокировали поставки нефти Кубе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com