ВСУ атаковали российский авиационный ремонтный завод с двумя А-50 2 17.03.2026, 10:13

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Удар по Старой Русе.

В ночь на 17 марта на территории РФ снова было неспокойно. В частности, в городе Старая Руса Новгородской области подвергся атаке авиационный ремонтный завод.

На предприятии могли находиться два самолета А-50, сообщает Telegram-канал «Exelinova+».

«Сегодня ночью в Старой Русе Новгородской области был атакован 123-й авиационный ремонтный завод», – говорится в сообщении.

Местные жители утверждают, что взрывы в районе завода прогремели примерно в 04:00. Впоследствии неподалеку от предприятия были замечены пожарные машины. На самом объекте очевидцы слышали гул самолётов, возможно, по их словам, борта перегоняли в ангары.

«По информации мониторинговых каналов авиации России, на заводе находятся два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50», – отмечается в публикации.

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