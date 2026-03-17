ВСУ атаковали российский авиационный ремонтный завод с двумя А-50

ВСУ атаковали российский авиационный ремонтный завод с двумя А-502
- 17.03.2026, 10:13
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Удар по Старой Русе.
В ночь на 17 марта на территории РФ снова было неспокойно. В частности, в городе Старая Руса Новгородской области подвергся атаке авиационный ремонтный завод.
На предприятии могли находиться два самолета А-50, сообщает Telegram-канал «Exelinova+».
«Сегодня ночью в Старой Русе Новгородской области был атакован 123-й авиационный ремонтный завод», – говорится в сообщении.
Местные жители утверждают, что взрывы в районе завода прогремели примерно в 04:00. Впоследствии неподалеку от предприятия были замечены пожарные машины. На самом объекте очевидцы слышали гул самолётов, возможно, по их словам, борта перегоняли в ангары.
«По информации мониторинговых каналов авиации России, на заводе находятся два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50», – отмечается в публикации.