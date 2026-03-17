закрыть
22 июня 2026, понедельник, 10:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ атаковали российский авиационный ремонтный завод с двумя А-50

2
  • 17.03.2026, 10:13
  • 17,510
ВСУ атаковали российский авиационный ремонтный завод с двумя А-50

Удар по Старой Русе.

В ночь на 17 марта на территории РФ снова было неспокойно. В частности, в городе Старая Руса Новгородской области подвергся атаке авиационный ремонтный завод.

На предприятии могли находиться два самолета А-50, сообщает Telegram-канал «Exelinova+».

«Сегодня ночью в Старой Русе Новгородской области был атакован 123-й авиационный ремонтный завод», – говорится в сообщении.

Местные жители утверждают, что взрывы в районе завода прогремели примерно в 04:00. Впоследствии неподалеку от предприятия были замечены пожарные машины. На самом объекте очевидцы слышали гул самолётов, возможно, по их словам, борта перегоняли в ангары.

«По информации мониторинговых каналов авиации России, на заводе находятся два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50», – отмечается в публикации.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук