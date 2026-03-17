Роскошь поместья Виктора Орбана может стать главной причиной его падения 13 17.03.2026, 11:52

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Виктор Орбан

Премьер-министр называет это «скромным семейным сельскохозяйственным проектом».

В преддверии апрельских выборов в Венгрии внимание общественности приковано к роскошным объектам в родной деревне премьер-министра Виктор Орбан — Фельчуте. На фоне падения рейтингов правящей партии оппозиция усиливает обвинения в коррупции, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

В центре споров оказалось поместье Хатванпуста, бывшая усадьба Габсбургов, ныне принадлежащая отцу премьера Дьезо Орбану. После масштабной реконструкции комплекс включает сады, бассейны, оранжереи и роскошные здания. Сам Орбан отрицает свою причастность, называя объект сельскохозяйственным проектом семьи.

Тем не менее, по данным СМИ и источников, знакомых с ситуацией, территория может использоваться в личных целях премьера. Поместье стало символом недовольства, осенью у его ворот прошли массовые протесты.

Фельчута за годы правления Орбана превратился в центр элитной инфраструктуры. Здесь расположены стадион «Панчо Арена», футбольная академия и отель, связанные с основанным премьером ФК. Значительную роль в развитии региона сыграл бизнесмен Лоринц Месарош — бывший одноклассник Орбана, ставший одним из богатейших людей страны благодаря государственным контрактам.

Также упоминается зять премьера Иштван Тиборц, чьи компании, по данным открытых источников, связаны с государственными тендерами. Оба отвергают обвинения в неправомерных связях.

Евросоюз ранее заморозил около 20 млрд евро для Венгрии, ссылаясь на проблемы с верховенством права и коррупцией. Орбан называет это политическим давлением со стороны Брюсселя.

На этом фоне оппозиция во главе с Петером Мадьяром прилагает все возможные усилия. Его партия, согласно опросам, опережает правящую «Фидес». Аналитики отмечают, что рост недовольства связан с экономическими трудностями и ощущением неравенства.

Предстоящие выборы могут стать для Орбана самыми сложными за последние годы, а история с Хатванпустой — ключевым фактором падения.

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