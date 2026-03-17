Российские чиновники и топ-менеджеры боятся слежки ФСБ через Max 4 17.03.2026, 13:06

3,416

Для этого они покупают вторые телефоны.

Российские чиновники, депутаты и топ-менеджеры госкомпаний не доверяют «национальному» мессенджеру Мах и покупают для его установки отдельные сим-карты и смартфоны, рассказали Faridaily около десяти собеседников во власти и госкомпаниях. «Все считают, что если ты установил себе на телефон Max, то это все равно что ты отнес его в ФСБ», — отметил близкий к правительству собеседник.

Некоторые чиновники и депутаты регистрируются в госмессенджере со своих обычных номеров, но все равно покупают для этого отдельные телефоны — «максофоны», использующиеся исключительно для работы. При этом наиболее осторожные не синхронизируют контакты на своих личных устройствах со смартфонами, на которых установлен Мах. «Никто не хочет уходить из телеграма. Все надеются, что [Павел] Дуров что-нибудь придумает для обхода блокировок или проблема как-то рассосется сама», — сказал источник в одном из федеральных ведомств. Он добавил, что с начальником и своей командой до сих пор общается в телеграме.

Ранее россияне также начали скупать бюджетные смартфоны с большим объемом памяти, чтобы использовать их для общения в Мах. При этом с 1 сентября 2025 года госмессенджер в обязательном порядке предустанавливается на все смартфоны, поступающие в официальную продажу в России.

Эксперты считают Мах шпионской программой. Глава «Общества защиты интернета» Михаил Климарев указывал, что в политике конфиденциальности прямо прописана передача данных по запросу в ФСБ, МВД, ФНС и Банк России. Исследователи на GitHub, проанализировав APK-файл приложения, обнаружили, что оно отслеживает процессы на устройстве, собирает геолокацию, полный список установленных программ и даже может записывать звук, видео и вводимый текст.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com