В Вене раскрыто крупнейшее «логово» российской электронной разведки 5 17.03.2026, 13:32

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иллюстративное фото

Россияне могут следить за штаб-квартирами ООН, ОБСЕ, МАГАТЭ и ОПЕК.

Австрия не преследует деятельность, связанную со шпионажем против третьих стран, поэтому Вена остаётся одним из ключевых центров российской разведывательной активности в Европе. Пока другие европейские государства выслали сотни российских дипломатов, в Австрии их по-прежнему около 500, и, по оценкам местных властей, примерно треть из них связана с разведкой. Об этом пишет Financial Times.

За последние два года на крышах зданий, принадлежащих России в Вене — не только дипломатических, — появилось множество новых антенн и систем наблюдения.

Спутниковые тарелки для связи со столицей есть у всех дипломатических миссий. Однако, как рассказал изданию сотрудник одной из западных спецслужб в Вене, российские антенны активно используют для наведения на различные спутники. По его словам, для связи с Москвой их обычно не требуется переориентировать. Например, накануне Мюнхенской конференции по безопасности в феврале одну из крупнейших антенн развернули в другую сторону, а уже на следующий день после завершения конференции она вернулась в прежнее положение.

Источник также отметил, что западные спецслужбы за последние два года зафиксировали установку новых антенн и других необычных устройств на крышах российских объектов. Одним из ключевых таких мест считается крупнейший российский комплекс в Вене на берегу Дуная, известный как Russencity («Русский город»).

По словам Эриха Мёхеля, представителя NomenNescio — группы местных специалистов по электронным коммуникациям, наблюдающих за российскими системами слежения, — расположение комплекса крайне выгодно. Примерно в 100 километрах к востоку находится одна из крупнейших спутниковых станций Европы, а в самой Вене располагаются штаб-квартиры и представительства многих международных организаций, включая ООН, ОБСЕ, МАГАТЭ и ОПЕК.

«Большинство антенн в Russencity направлены на запад — в сторону ряда из 18 геостационарных спутников, находящихся на орбите между нулевым меридианом и 15 градусами восточной долготы», — пояснил Мёхель. По данным NomenNescio, как минимум четыре из этих спутников используются для обеспечения связи между Африкой и Европой.

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