Шойгу признал угрозу украинских ударов по Уралу 9 17.03.2026, 14:29

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Сергей Шойгу

В РФ больше нет безопасных мест.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу признал, что Урал оказался в зоне прямой угрозы со стороны Украины. Ранее этот регион считался недосягаемым для воздушных ударов.

Об этом сообщает российское издание Ura.

По словам Шойгу, ещё недавно считалось, что украинские силы не способны достать до Урала, однако сейчас ситуация изменилась.

«Да, ещё недавно Урал был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины, а сегодня уже находится в зоне непосредственной угрозы», — отметил он.

Напомним, 20 февраля украинские военные нанесли удар по Воткинскому заводу. Позднее стало известно, что для атаки были использованы ракеты украинского производства «Фламинго».

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