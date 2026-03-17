Олигарх Дерипаска потребовал обвалить российский рубль 8 17.03.2026, 15:47

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Олег Дерипаска

Чтобы спасти экономику от «шока» войны в Иране.

Олигарх Олег Дерипаска потребовал ослабить российский рубль и резко снизить ключевую ставку, чтобы подготовить экономику к возможному глобальному кризису из-за конфликта на Ближнем Востоке, пишет The Moscow Times.

Он подчеркнул, что «этот внезапный конфликт на Ближнем Востоке не принесет России ничего хорошего», несмотря на рост цен на нефть, газ и удобрения. По его словам, мировая экономика из-за дорогих энергоресурсов «серьезно и надолго замедлится», что неизбежно ударит и по России. По мнению Дерипаски, ситуацию усугубляет укрепление рубля в прошлом году ниже 80 за доллар, что «лишило главные отрасли российской экономики конкурентоспособности на внешних рынках».

Бизнесмен призвал изменить макроэкономическую политику: «Пока не поздно, нашим макроэкономистам из ЦБ, умеющим чудесно жонглировать цифрами, нужно браться за ум — и поэтапно, в течение 4–6 месяцев, снижать ключевую ставку до 6% и ослаблять рубль до уровня не ниже 105 за доллар. Тогда мы пройдем этот кризис без больших потерь». Он считает, что эскалация конфликта будет продолжаться, и вероятен исход, при котором мировая экономика «закашляет от высоких цен на энергоносители». В этих условиях, по мнению Дерипаски, необходимо заранее готовить экономику к внешнему шоку и «перестать бессмысленно сдерживать ослабление рубля». «Или снова на грабли — назло всем», — добавил он.

Бизнесмен также сослался на оценки экспертов, согласно которым потери федерального бюджета от высоких процентных ставок и укрепленного рубля превышают 16 трлн руб. Он предупредил, что без изменений экономической политики последствия могут затронуть уровень жизни: «Летний отдых — на огородах, как в старые добрые времена…»

Большинство крупных российских банков не ожидает, что курс рубля в 2026 году опустится ниже отметки 100 рублей за доллар. Лишь 3% участников рынка закладывают такой сценарий, показало исследование рейтингового агентства НКР и группы Б1, пишет РБК. В опросе приняли участие финансовые директора 32 банков, на которые приходится 80% активов банковской системы РФ. Согласно опросу, 84% респондентов прогнозируют курс в диапазоне 80–100 рублей. Чуть более половины (56%) склоняются к нижней границе — 80–90 рублей за доллар, а оставшиеся 28% верят в более слабый рубль в коридоре от 90 до 100 рублей. Только 4% считают, что в этом году доллар будет стоить меньше 70 рублей, и 9% — меньше 80 рублей.

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